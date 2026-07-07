Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından ilçede faaliyet gösteren gezginci arıcılık işletmeleri ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde arılı kovan tespitleri yapılırken, sezonun genel durumu, bal verimi ve üreticilerin talep ile önerileri yerinde değerlendirildi.

Teknik personel, artan hava sıcaklıkları nedeniyle arıcılara orman yangınlarına karşı alınması gereken tedbirleri de hatırlattı. Özellikle körük kullanımı ve ateş yakılması konusunda azami dikkat edilmesi gerektiği vurgulanırken, yangın riskine karşı gerekli önlemlerin titizlikle uygulanmasının önemine dikkat çekildi.