Şehzadeler Belediyesi, ilçe genelindeki estetik dokunuşlarını sürdürüyor. Çevre düzenleme çalışmaları kapsamında görüntü kirliliği oluşturan atıl durumdaki duvarlar ve trafolar, belediye bünyesinde görev yapan ressamın fırça darbeleriyle adeta birer sanat eserine dönüşüyor.

Şehzadeler Belediyesi tarafından ilçe genelinde yürütülen renklendirme çalışmaları sayesinde gri ve yıpranmış alanlar, yerini canlı, estetik ve mahallelerin ruhunu yansıtan görsellere bırakıyor. Sanat ile estetiği buluşturan projenin son durağı ise Sancaklıbozköy Mahallesi oldu.

Bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamında önemli bir yere sahip olan Kiraz Pazarı'nın duvarları ile mahallede bulunan bir trafo binası, belediye ressamının özenli çalışmasıyla yepyeni bir görünüme kavuştu. Kiraz Pazarı'nın duvarlarına, bölgenin en önemli geçim kaynaklarından ve simgelerinden biri olan dünyaca ünlü Sancaklıbozköy kirazları büyük bir titizlikle resmedildi. Aynı bölgede yer alan ve kötü görüntüsüyle dikkat çeken trafo binası ise Manisa'nın bir diğer simgesi olan üzüm figürleriyle süslendi.

Tarımsal değerlerin sanatla buluşturulduğu çalışma hem pazar alanına hem de mahalleye estetik bir görünüm kazandırırken, vatandaşlardan da beğeni topladı.