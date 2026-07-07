Manisa Büyükşehir Belediyesi, tamamen öz kaynaklarıyla yaklaşık 350 milyon TL değerinde 37 yeni aracı hizmet filosuna kattı. İtfaiye araçları, arazözler, iş makineleri ve lowbed kamyonlardan oluşan yeni filo, afet ve yangınlara daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, özellikle afet ve yangınlara müdahale kapasitesini artırmak amacıyla öz kaynaklarıyla yaklaşık 350 milyon TL değerinde 37 yeni aracı hizmet filosuna kazandırdı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle tanıtılan yeni araçlar, kent genelinde birçok alanda hizmet verecek.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun katılımıyla gerçekleştirilen tanıtım törenine Genel Sekreter Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve ilgili müdürler katıldı.

Törende konuşan Başkan Besim Dutlulu, son dönemde artan orman yangınları ve afet riskleri nedeniyle belediyenin müdahale kapasitesini güçlendirecek önemli bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Yıllardır iş makineleri ve itfaiye araçlarına yeterli yatırım yapılmadığını ifade eden Dutlulu, 'Kredi kullanmadan, tamamen öz kaynaklarımızla yaklaşık 350 milyon liralık yatırımla belediyemize 37 yeni araç kazandırdık. Bugün itibarıyla yeni itfaiye araçları, arazözler, lowbed kamyonlar ve iş makineleri Manisa'mızın hizmetine giriyor. Özellikle afet ve yangınlarda daha hızlı ve daha etkin müdahale edebilmek için araç filomuzu güçlendiriyoruz. Bu araçların tamamı Manisa halkına hizmet edecek. Manisa'mız için çalışmaya, üretmeye ve kentimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Manisa'ya verdiğimiz sözleri yerine getirmeyi sürdüreceğiz.' dedi.

Yeni araçların hem merkezde hem de ilçelerde ihtiyaç duyulan noktalarda görev yapacağını belirten Dutlulu, güçlenen araç filosu sayesinde altyapı çalışmalarından yol yapımına, afet ve yangınlara müdahaleden acil durum hizmetlerine kadar birçok alanda daha hızlı ve etkin hizmet sunulacağını kaydetti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet filosuna kazandırdığı 37 araç; 8 itfaiye aracı, 8 arazöz, 3 lowbed kamyon ve 18 iş makinesinden oluşuyor. Yaklaşık 350 milyon TL tutarındaki yatırımın tamamının belediyenin öz kaynaklarıyla gerçekleştirildiği bildirildi.