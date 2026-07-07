Manisa Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla il genelinde başlattığı aşure ikramlarını sürdürüyor. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi olan aşure, 13 Temmuz'a kadar kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, bereketin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan Muharrem ayı dolayısıyla il genelinde düzenlediği aşure ikramlarını sürdürüyor. Geleneksel hale getirilen etkinliklerle Muharrem ayının birlik, beraberlik ve paylaşma kültürü kentin farklı noktalarında yaşatılıyor.

Yunusemre ilçesindeki Karaköy Pazaryeri'nde gerçekleştirilen aşure ikramına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul ile Manisa Meyve-Sebze ve Umum Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay da kazan başına geçerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, Muharrem ayının paylaşma, dayanışma ve kardeşlik ruhu hep birlikte yaşanırken, vatandaşlar ikramdan dolayı Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Muharrem ayı kapsamında düzenlenen aşure ikramlarının 13 Temmuz'a kadar devam edeceği bildirildi. Program kapsamında 9 Temmuz Perşembe günü Şehzadeler Perşembe Pazarı'nda, 11 Temmuz Cumartesi günü Şehzadeler Alaybey Pazaryeri ile Yunusemre Laleli Pazaryeri'nde, 13 Temmuz Pazartesi günü ise 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda vatandaşlara aşure ikramı yapılacağı belirtildi.