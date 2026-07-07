Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşları yalnız bırakmıyor. Son 18 aylık süreçte 338 kişiye toplam 2 bin 456 kez evde bakım hizmeti sunularak sağlık ve sosyal destek vatandaşların evine taşındı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişimde zorluk yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik evde bakım hizmetlerini aralıksız sürdürüyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 1 Ocak 2025 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında 338 vatandaşa toplam 2 bin 456 kez evde bakım hizmeti verildi.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, evde bakım ihtiyacı bulunan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla sağlık ve sosyal destek hizmetlerini evlere ulaştırıyor. Alanında uzman ekipler tarafından sunulan kişisel bakım, hemşirelik, fizik tedavi, psikolojik danışmanlık, diyetisyen ve kuaför hizmetleriyle vatandaşların ihtiyaçları yaşadıkları ortamda karşılanırken, ailelere de önemli destek sağlanıyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen hizmetler kapsamında son 18 aylık dönemde 869 hemşirelik, 850 fizik tedavi, 226 psikolojik danışmanlık, 225 diyetisyen, 197 kuaför ve 89 kişisel bakım hizmeti olmak üzere toplam 2 bin 456 hizmet sunuldu.

'Hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmesini istemiyoruz'

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, 'Hedefimiz, Manisa'da yaşayan herkesin yaşam kalitesini artırmak ve ihtiyaç duydukları her an yanlarında olduğumuzu hissettirmek. Uzman ekiplerimizle vatandaşlarımızın evlerine misafir oluyor, sadece bakımlarını yapmıyor, onlara bir aile şefkatiyle dokunuyoruz. Manisa'da hiç kimsenin kendisini yalnız hissetmeyeceği bir anlayışla çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Başvurular internet üzerinden yapılıyor

Evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabileceği bildirildi. Başvuruların ardından vatandaşların sağlık durumu, sosyal ve ekonomik şartları ile bakım ihtiyaçları değerlendirilerek uygun görülen kişiler hizmet programına dahil ediliyor. İhtiyaca göre planlanan evde bakım hizmetleri düzenli aralıklarla vatandaşların evlerinde sunuluyor.