Siirt'in Eruh ilçesinde faaliyet gösteren Eruh Arama Kurtarma Derneği (ERKUT), su üstü ve su altı arama kurtarma alanındaki kapasitesini güçlendirmek amacıyla düzenlenen eğitim programını tamamladı.

Yaklaşık 3 yıl önce kurulan ve gönüllülük esasıyla çalışmalarını sürdüren ERKUT, Eruh başta olmak üzere Siirt genelinde yürüttüğü arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Antalya'nın Kemer ve Finike ilçelerinde gerçekleştirilen su üstü ve su altı arama kurtarma eğitimlerine katılan ekipten 6 gönüllü, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak dalgıç sertifikası almaya hak kazandı. Eğitimlerde dalış güvenliği, ekipman kullanımı, su altı arama kurtarma teknikleri ve acil durum müdahale yöntemleri teorik ve uygulamalı olarak işlendi. Farklı senaryolar üzerinden gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle ekip üyelerinin olası afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin artırıldığı belirtildi. Özellikle yaz aylarında boğulma vakalarının yaşandığı Botan Çayı ve Zorava bölgesinde, eğitimlerini tamamlayan dalgıç ekibi sayesinde su altı arama kurtarma çalışmalarına daha hızlı müdahale edilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Yetkililer, ERKUT'un eğitim faaliyetlerinin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini ve ekibin ihtiyaç duyulması halinde Siirt genelinde meydana gelebilecek afet ve acil durumlarda görev almaya hazır olduğunu bildirdi.