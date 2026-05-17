Siirt'te devrilen traktörün altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Emekçiler köyünde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler traktörün altından çıkardıkları Muhammet Güneş (21) ve Fırat Güneş'in (15) hayatını kaybettiğini, Mustafa E.'nin ise yaralandığını belirledi. Yaralı yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken, cenazelerin savcının incelemesinin ardından otopsi için adli tıbba gönderileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.