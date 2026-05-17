DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.
Kaza, Yığılca-Yedigöller yolu Melenkıyısı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail A. İdaresindeki 14 BA 708 plakalı otomobil, yağışlı havada yolun kayganlaşması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü İsmail A. hafif yaralandı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
