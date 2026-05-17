Tokat'ta son günlerde etkili olan yağışların ardından debisi yükselen Yeşilırmak'ta taşkın riski oluşurken, şehir merkezinde bulunan Çedaş Köprüsü için yıkım çalışması başlatıldı.
Yeşilırmak'taki su seviyesinin kritik noktaya ulaşmasının ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, taşkın riski nedeniyle şehir merkezinde bulunan Çedaş Köprüsü'nün yıkılmasına karar verildi. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekipleri tarafından köprü çevresinde trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, vatandaşların çalışma alanına yaklaşmasına izin verilmedi. Belediye ekipleri, iş makineleriyle köprüde yıkım çalışmalarına başladı.
