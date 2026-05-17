Kars'ta bir ağacın dallarına takılarak mahsur kalan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde ağacın yüksek dallarında çırpınan bir güvercini fark eden vatandaşlar, kuşun kendi imkanlarıyla kurtulamadığını görünce durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, merdivenli araç yardımıyla kısa sürede güvercine müdahalede bulundu.

İtfaiye personeli, dikkatli bir çalışmanın ardından dallara sıkışan güvercini bulunduğu yerden zarar vermeden kurtardı. Kontrolleri yapılan güvercinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir süre ekiplerin elinde sakinleşen kuş daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.