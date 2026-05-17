Bulgaristan'ın Samakov kentinde düzenlenen U17 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 51 kiloda mücadele eden milli güreşçi Muhammed Gölha, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Trendyol Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
U17 Avrupa Şampiyonası'nda serbest stil 51 kiloda mindere çıkan Muhammed Gölha, ikinci turda Litvanyalı rakibi Hubertas Petras Pavliukas'ı 10-0 teknik üstünlükle mağlup etti. Ardından Moldovalı Viktor Gurin'i 10-5 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final müsabakasında Gürcü rakibi Giorgi Narimandze'yi 9-6 mağlup eden milli sporcu, adını finale yazdırdı. Finalde Azerbaycanlı rakibi İbrahim Hasanov ile karşılaşan Muhammed Gölha, mücadeleden mağlubiyetle ayrılarak U17 Avrupa Şampiyonası'nı ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: İHA