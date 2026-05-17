Trendyol Süper Lig'in son haftasında Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada Pina'nın ortasında Salih Malkaçoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

20. dakikada Pina'nın sağ taraftan ortasında Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Velho, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Muhammed Gölha, Avrupa ikincisi
Muhammed Gölha, Avrupa ikincisi
İçeriği Görüntüle

43. dakikada Pereira'nın ortasında Metehan Mimaroğlu'nun kafa vuruşunda top kale direğinin dibinden auta çıktı.

45. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol taraftan ortasında Traore'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Suat Güz

Trabzonspor: Onuralp Çevikkan, Pina, Salih Malkaçoğlu, Ozan Tufan, Boran Başkan, Bouchaouri, Oulai, Nwakaeme, Augusto, Umut Nayir, Onuachu

Yedekler: Ahmet Doğan Yıldırım, Erol Can Çolak, Lovik, Onuralp Çakıroğlu, Chibuike Nwaiwu, Yiğithan Çubukçu, Oğuzhan Ertem, Esat Yiğit Alkurt, Taha Emre İnce

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pereira, Goutas, Zan Zuzek, Hanousek, Dele-Bashiru, Oğulcan Ülgün, Metehan Mimaroğlu, Cihan Çanak, Tongya Heubang, Adama Traore

Yedekler: Erhan Erentürk, Samed Onur, Furkan Ayaz Özcan, Erk Arda Aslan, Diabate, Arda Çelik, Ensar Kemaloğlu, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Yiğit Hamza Aydar

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Gol: Adama Traore (dk. 45) (Gençlerbirliği)

Sarı kart: Adama Traore (Gençlerbirliği)

Kaynak: İHA