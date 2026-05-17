Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin köprüden su kanalına uçtuğu kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa A. idaresindeki 09 AE 211 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden su kanalına düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düziçi Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarılan 3 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlattı.