İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen geleneksel uçurtma şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce çocuğun aynı anda uçurtma uçurduğu etkinlikte aileler nostalji yaşarken, çocuklar ise geleneksel oyunlarla tanıştı.

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Taşoluk TOKİ site bahçesinde düzenlenen uçurtma şenliğinde onlarca aile ve yüzlerce çocuk bir araya geldi. Arnavutköy Belediyesi ile Taşoluk TOKİ Site Yönetimi iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla doldurdu. Etkinlikte çocukların açık havada aileleriyle birlikte vakit geçirmesi, geleneksel etkinliklerle buluşması ve ekran bağımlılığından uzaklaşması hedeflendi.

'Telefon ve tabletle ilgilenmeyin'

Erdem Yağız Göksu adlı çocuk, etkinlikte çok eğlendiğini belirterek, 'İlk geldiğimde çok eğlenmiştim. Bugün de çok güzel oldu. Uçurtmalar göklere kadar çıktı. Çok mutluyum. Böyle aktiviteler daha fazla olsun isterim. Bütün ailelere diyorum ki annenizle babanızla böyle etkinliklere katılın. Telefonla, tabletle ilgilenmeyin' dedi.

'40 sene öncesine gitmişizdir'

Etkinliğe katılan vatandaşlardan Kemal Bakal ise, çocuklarla birlikte eski günleri hatırladıklarını söyleyerek, 'Burada çok güzel bir etkinlik var. Belediye güzel imkanlar sundu. Çocuklar için güzel bir aktivite oldu. Biz de onların yanında eğleniyoruz. Herhalde 40 sene öncesine gitmişizdir. Gayet güzel bir ortam var' ifadelerini kullandı.

'Çocuklar mutluysa biz de mutluyuz'

Taşoluk TOKİ Site Yönetimi Başkanı Sefa Telci de, uçurtma şenliğini geleneksel hale getirdiklerini belirterek, 'Bu uçurtma şenliğini çocuklarımız mutlu olsun, telefon ve tabletlerden biraz uzaklaşsın diye her yıl düzenliyoruz. Gördüğünüz gibi çocuklar mutlu ve eğleniyor. İlerleyen yıllarda da devam ettireceğiz' diye konuştu.

Site yönetimi olarak yalnızca apartman bakımıyla ilgilenmediklerini ifade eden Telci, 'Bu tür organizasyonlarla halkı, çocukları ve site sakinlerini mutlu etmek bizim görevlerimizden biri. Komşuluk ilişkileri çok önemli. Amacımız çocuklara bu kültürü aşılayabilmek' dedi.