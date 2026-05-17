Karaman'da bu yıl 749'uncusu kutlanan Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma Etkinlikleri çerçevesinde fener alayı düzenlendi.

Etkinlik kapsamında vatandaşlar yürüyüş için Yunus Emre Camisi önünde toplandı. Katılımcılar daha sonra bando eşliğinde, ellerinde meşaleler ve Türk bayrakları ile yürüyüşe geçti. Karaman Valisi Hayrettin Çiçek, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katıldığı fener alayı, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son buldu. Program, Konya Modern Folk Müziği Topluluğu'nun verdiği konser ve ardından gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ile sona erdi.