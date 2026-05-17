Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'Bilgi Evleri'nin 20'nci yılı, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programda çocuklar ve aileler çeşitli etkinliklere katılarak doyasıya eğlendi.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilgi Evleri'nin hizmete açılışının 20'nci yılı kutlandı. Telsiz Mahallesi'nde bulunan millet bahçesinde çeşitli etkinliklerle düzenlenen kutlama programına, çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Etkinlikte, Hacivat - Karagöz gösterisi, masal dinletisi, illüzyon ve jonglör gösterileri, animasyon etkinlikleri ile çeşitli halk oyunları gibi bir çok gösteri yer aldı. Alanda kurulan oyun parkurlarında çocuklar yoğun ilgi gösterirken, düzenlenen yarışmalar renkli görüntülere sahne oldu. Etkinlik alanında rodeo, gladyatör, sumo ringi, trambolin, engelli parkuru, VR simülasyonları, elektronik basketbol, air hockey ve balon futbol gibi birçok aktivite yer aldı.

Bilgi Evleri'nin 20'nci yılına özel hazırlanan film de gösterildi

Çocuklar gün boyunca kurulan oyun alanlarında vakit geçirirken aileler de etkinlikleri takip etti. Programın akşam bölümünde, halk oyunları gösterileri ve çocuk tiyatrosu izleyenlerden alkış aldı. Etkinlik kapsamında Bilgi Evleri'nin 20'nci yılına özel hazırlanan film de gösterildi. Kutlamalar boyunca vatandaşlara çeşitli ikramlar ve hediyeler dağıtılırken, alanda kurulan maskot karakterler, selfie panoları ve graffiti-resim duvarı özellikle çocukların ilgi odağı oldu.

'Çalışkan belediye başkanımız çocuklar için böyle bir fırsat tanıdılar'

Etkinliğe oğlu ile katılan Hülya Bahçetepe isimli vatandaş, 'Bugün çok eğlendik, çeşitli etkinliklere katıldık. Çocuklar eğlendi, etkinliklere katıldı, yarışmaya katıldı hediye kazandı yani çok güzel bir gün geçirdik' dedi.

Birden fazla etkinliğe katıldığını belirten Muhammed Abed, 'Bugün Bilgi Evleri'nin 20'nci yılını kutladık, çok mutluyum. Burada birden fazla etkinlik yaptım. Aynı zamanda dans ettim ve evet hayır oyunu oynadık hediye kazandım' şeklinde konuştu.

Çocuğu halk oyunlarına katılan ve etkinliğe ailesiyle birlikte gelen Nizamettin Amani, 'Çocukları buraya getirdik. Sağ olsun çalışkan belediye başkanımız çocuklar için böyle bir fırsat tanıdılar, böyle etkinlikler yaptıkları için teşekkür ederiz' dedi.

Halk oyunlarında gösteri yapan Burhanettin Amani ise, 'Bugün halk oyunlarında dans ettik, eğlendik. Çok mutluyuz. Zeytinburnu Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz' diye konuştu.

Etkinlik alanında doyasıya eğlenen çocuklardan Efranur Aksoy da, 'Bugün oyunlar oynadım, resim çizdim çok eğlendim. Bugün çok güzeldi' dedi.