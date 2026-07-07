Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 52 dönümlük Millet Bahçesi-2 projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Özlü, kurmayları ile birlikte gerçekleştirdiği saha gezisinde yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi-2'nin mevcut Millet Bahçesi ve 15 Temmuz Şehitleri Parkı ile bütünleşerek Düzce'nin en büyük modern yaşam alanlarından biri olacağını söyledi.

Düzce Belediyesi tarafından eski stadyum alanında inşa edilen ve kentin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanan Millet Bahçesi-2 projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Toplam 52 dönümlük alanda yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, projenin tamamlanmasıyla Millet Bahçesi, Millet Bahçesi-2 ve 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nın birbirine bağlanacağını belirtti.

Kültür Mahallesi'ndeki eski stadyum alanında hayata geçirilen Millet Bahçesi-2 projesinde amfi kafe ve büfe inşaatı devam ederken, 400 metrelik yürüyüş pistinin yapımı da sürüyor. Peyzaj düzenlemelerinin hızla devam ettiği projede, amfi basamaklarının bulunduğu alana 16 Türk Devleti ile 6 Türk Cumhuriyeti'nin bayrakları dikilecek. Ayrıca alanda etkinlik sahnesi ve 16 sergi alanı yer alacak. Ağaçlarla çevrili parkın merkezinde ise geniş bir yeşil çim alan yer alıyor.

'Düzce'nin en birinci parkı burası olacak'

İncelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Faruk Özlü, projenin tamamlanmasıyla Düzce'nin önemli bir sosyal yaşam alanına kavuşacağını belirterek şunları söyledi: 'Burada çok büyük bir emek var. Temel çalışmalar tamamlandı. Düzce'nin merkezinde muhteşem, yemyeşil bir yaşam alanı ortaya çıkıyor. İnsanlarımız burada yürüyüş yapacak, dinlenecek, aileleriyle vakit geçirecek. Biz hiçbir zaman ikinci sınıf iş yapmayız; yaptığımız her iş birinci sınıf olur. Bittiği zaman burası Düzce'nin merkezinde çok nezih bir alan olacak.'

Millet Bahçesi-2'nin, 2021 yılında hizmete açılan Millet Bahçesi'nin devamı niteliğinde olduğunu ifade eden Özlü, iki alanın yeşil yol adı verilen güzergâhla birbirine bağlanacağını söyledi. Bu bütünleşmeye, Millet Bahçesi-2'nin hemen yanında bulunan 15 Temmuz Şehitleri Parkı'nın da dâhil edileceğini belirten Özlü, şehir merkezinde kesintisiz ve geniş bir yeşil koridor oluşturacaklarını vurguladı.

Başkan Özlü, yeni yaşam alanının Anıt Eser, Millet Kıraathanesi, afet toplanma alanı, spor alanları, yürüyüş yolları, etkinlik sahnesi ve geniş yeşil alanlarıyla Düzce'nin yeni buluşma noktası olacağını ifade etti.