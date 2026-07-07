DÜZCE(İHA) - Düzce'de anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik çalışmalar kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri, il genelinde gebeliğinin son üç ayına giren anne adaylarına yönelik ev ziyaretlerini sürdürüyor.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde anne adaylarının muayene, tedavi ve gebelik takip süreçlerinin düzenli şekilde devam etmesi sağlanırken, gebelik sürecinde karşılaşılabilecek sağlık sorunlarının erken dönemde tespit edilerek gerekli yönlendirmelerin yapılması amaçlanıyor.

Sağlık ekipleri, ev ziyaretleri sırasında anne adaylarına gebelikte sağlıklı beslenme, düzenli kontrollerin önemi, doğuma hazırlık, lohusalık dönemi ve bebek bakımı gibi konularda bilgilendirme yaparak farkındalığın artırılmasına katkı sağlıyor. Böylece hem anne sağlığının korunması hem de bebeklerin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, anne ve bebek sağlığının korunması, güvenli gebelik takibi, erken müdahale ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması amacıyla ev ziyaretlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.