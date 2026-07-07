Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Toplu Taşıma AŞ (BTT), dünyanın önde gelen toplu ulaşım organizasyonlarından olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'ne (UITP) üye olarak önemli bir başarıya imza attı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yenilikçi vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreci çalışmalarıyla öne çıkan Balıkesir Toplu Taşıma AŞ, dünyanın en köklü ve saygın toplu ulaşım organizasyonlarından biri olan Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği'ne (UITP) üye olmaya hak kazandı. İzmir'de gerçekleştirilen 2026 UITP Avrasya Konferansında, UITP Genel Sekreteri Mohamed Mezghani tarafından üyelik sertifikası Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Genel Müdür Yardımcıları Ömer Can Garipoğlu ve Hasan Süngü'ye takdim edildi. Sürdürülebilir, çevreci ve teknolojik ulaşım vizyonuyla çalışmalarını sürdüren BTT AŞ, bu üyelik sayesinde uluslararası bilgi paylaşımını artırmayı, yenilikçi uygulamaları takip etmeyi ve kent içi ulaşımda hizmet kalitesini daha da geliştirmeyi hedefliyor.

Boyuyer, 'Balıkesir'e önemli fırsatlara sunacak'

1885 yılında kurulan ve merkezi Brüksel'de bulunan UITP'nin bugün 100'ü aşkın ülkeden 2 binden fazla üyesiyle, toplu taşıma sektörünü küresel ölçekte hizmet verdiğini söyleyen Balıkesir Toplu Taşıma AŞ Genel Müdürü Mustafa Ömür Boyuer, 'UITP, kurumumuza, şehrimize önemli katkılar sağlayacak ve önemli fırsatlar sunacaktır. Üyelik sürecinde destekleriyle yanımızda olan başta Avrasya Başkanı Dr. Feyzullah Gündoğdu olmak üzere UITP yetkililerine teşekkür ederiz' dedi.