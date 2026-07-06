Balıkesir'in Gönen ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülürken yapıda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Gönen ilçesi Rüstem Mahallesi'nde bulunan ve bağ evi (dam) olarak kullanılan bir yapıda meydana geldi. Yapıdan alev ve yoğun dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gönen İtfaiye Grup Amirliğinden 2 itfaiye aracı ve 5 personel sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevli bir şekilde yanan yapıya hızla müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ekipler tarafından bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, bağ evinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.