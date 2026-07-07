Balıkesir'in Susurluk ilçesinde çalılık ve otluk alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Susurluk ilçesi Balıklıdere mevkisinde bulunan çalılık ve otluk alanda meydana geldi. Alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Susurluk İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.