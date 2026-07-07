Balıkesir'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampolde bulunan ot ve çalı yığınına uçtu. Şarampole uçan otomobilden sürücü yaralı olarak kendi imkanları ile araçtan çıktı.

Olay sabaha karşı İvrindi ilçesine bağlı Gökceyazı Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonu karşısında meydana geldi. 45 AAK 825 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek, ot ve çalı ile kaplı şarampole uçtu. Kaza ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kaza mahalline geldiğinde yaralanan sürücünün araçtan çıktığını görerek, yaralıyı 112 Sağlık ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili tahkikatın sürdüğü açıklandı.