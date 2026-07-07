Balıkesir'in Erdek ilçesinde mezarlık yakınlarında meydana gelen ot yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Erdek ilçesine bağlı İlhanlar Mahallesi girişi mezarlık mevkisinde bulunan otluk alanda çıktı. Araziden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını çevreye yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, alanda bir süre soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.