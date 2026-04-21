Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Hasan Özcan Yaşamevi, yaş almış vatandaşlara güvenli ve sosyal bir yaşam alanı sunmaya devam ederken, tesisten yararlanmak isteyen vatandaşların başvuruları sürüyor.

Hasan Özcan Yaşamevi, 50 oda ve 100 kişi kapasitesiyle hizmet verecek şekilde planlandı. Toplam 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan yaşam evinde, yaş almış vatandaşların ihtiyaçlarına uygun modern, konforlu ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu.

Her ihtiyaca cevap veren tesis

Bodrum, zemin, 1., 2. ve 3. katlardan oluşan yapının bodrum katında toplantı salonu, mutfak, çamaşırhane, emanet odası, sığınak ve tesisin teknik ihtiyaçlarına hizmet eden alanlar yer alıyor. Zemin katta yemek salonu, doktor kliniği, hemşire birimi, diş kliniği, psikolog, fizyoterapi alanı, revir, kuaför, diyetisyen ve idari birimler bulunuyor. Tüm katlarda ise yaşam odalarının yanı sıra mescit ve kütüphane gibi ortak kullanım alanları yer alıyor.

Tesisten faydalanmak isteyen vatandaşların; başvuru dilekçesi, sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh belgesi ve adli sicil kaydı ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru şartları ve süreçle ilgili detaylı bilgiye ise 444 48 01 numaralı Muğla Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi üzerinden ulaşılabiliyor.

Göksel: 'İlkbaharımı bu tesiste yaşıyoruz'

Hasan Özcan Yaşamevi'nde kalan Taner Göksel, İlkbaharını burada bir kere daha yaşadığını belirterek şunları söyledi: 25 Mart'tan beri bu mükemmel yaşamevinde yaşıyorum. Hayatımızın sonbahar döneminde buradaki imkânlar sayesinde ilkbaharımızı yaşıyoruz'

Metin: 'Evimizde olmayan aktiviteleri burada yapıyoruz'

Yaşamevi'nde çeşitli etkinlikler yaptığını anlatan Kevser Metin: Evimizde yapamadığımız birçok aktiviteyi burada yaşıtlarımızla gerçekleştiriyoruz. Yapılan etkinliklerle çok keyifli vakit geçiriyoruz. Filmler izliyoruz, konserler dinliyoruz. Bu yaşamevini Muğla'ya kazandıran Ahmet Aras başkanımıza çok teşekkür ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: 'Amacımız yaş almış vatandaşlarımıza konforlu yaşam alanı sunmak'

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Hasan Özcan Yaşamevinin önemine değinerek, 'Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda, hayatlarını emek vererek geçirmiş büyüklerimizin yaşamlarını daha huzurlu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda sürdürebilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hasan Özcan Yaşamevi ile amacımız, yaş almış vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmeden, sosyal hayatın içinde, saygı ve sevgiyle yaşamlarını devam ettirebilecekleri bir ortam sunmak. Yaşamevimiz için başvuru süreci devam ediyor' dedi.