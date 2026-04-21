Gaziantep'te yaşayan ve başparmağında ileri derecede hareket kısıtlılığı olan 8 yaşındaki Modar Alsajem, Şehir Hastanesi'nde kasık bölgesinden serbest doku alınarak yapılan ve 6 saat süren başarılı operasyonla sağlığına kavuştu. Operasyon sonrası sevincini hastane koridorlarında koşarak yaşayan küçük çocuk, 'Artık yürüyorum, koşuyorum ve top oynayabiliyorum' dedi.

Gaziantep'te yaşayan 8 yaşındaki Modar Alsajem, 6 yaşındayken ayağının üzerinden araç geçmesi sonucu gelişen kontraktür nedeniyle başparmağında gelişim geriliği ve ileri derecede hareket kısıtlılığı yaşamaya başladı. Olay sonrası ayak başparmağını tamamen hareket ettiremeyen, ayakkabı giymekte zorlanan ve çok kez farklı hastanelere başvuran aile, çocuklarının rahatsızlıklarına bir türlü çözüm bulamayınca son çare olarak Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Modar Alsajem, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Ahmet Coşar, Op. Dr. Hüseyin Demir ve El Cerrahisi Uzmanı Bülent Kılıç tarafından koordineli şekilde muayene edildi.

Operasyon 6 saat sürdü, kasık bölgesinden alınan serbest doku ile sağlığına kavuştu

Yapılan muayene ve tetkiklerin ardından operasyona karar verildi. Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları Op. Dr. Ahmet Coşar, Op. Dr. Hüseyin Demir ve El Cerrahisi Uzmanı Bülent Kılıç tarafından yaklaşık 6 saat süren operasyon ile hastanın kasık bölgesinden alınan serbest doku (SCIP flep) mikro cerrahi yöntemlerle ayağa nakledilerek 8 yaşındaki Modar'ın sağlığına kavuşması sağlandı. Modern cerrahi teknikle gerçekleştirilen operasyon sonrası Modar'ın yeniden rahatça ayakkabı giyebileceği, yürüyebileceği, spor aktivitelerine katılabileceği ve futbol oynayabileceği belirtildi.

'Artık ayakkabısını rahatça giyip, oyun oynayabilecek'

Operasyon ile ilgili bilgi veren Op. Dr. Ahmet Coşar, 'Hasta bize başvurduğunda rahatça ayakkabı giyemiyor ve koşup oynayamıyordu. Zamanında geçirdiği ciddi bir ayak travması nedeniyle doku sertlikleri ve kemik deformiteleri vardı. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak hastamızı tekrar yürüyüp oynayabilmesini ve tekrar yeni ayakkabı giyebilmesini sağladık. Bu vakada önce o bölgedeki sertleşmiş dokuları uzaklaştırdık, kemik deformitelerini düzelttik. Daha sonrasında kasıktan aldığımız ince dokuyu mikro cerrahi yöntemle ayağa naklettik. Bu sayede tendonların rahatça hareket edebileceği sağlam, ince, esnek bir doku oluşturmuş olduk. Bu, gözle görülemeyecek kadar ince dikişlerle yapılan bir operasyon ve yüksek hassasiyet gerektiren bir operasyondu. Hastanemizdeki güçlük ve sağlam altyapı sayesinde biz bu ileri mikro cerrahi teknikleri yapabiliyoruz. Geniş bir yelpazede bu ileri cerrahi tekniklerini yapabiliyoruz. Hastamızın da şu an durumu gayet iyi, yakın zamanda taburcu etme planımız var. Artık ayakkabısını rahatça giyip oyun oynayabilecek' dedi.

'Zorlu operasyon başarılı bir şekilde tamamlandı'

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, zorlu operasyonun başarılı bir şekilde tamamlandığını söyleyerek, 'Plastik cerrahi ekibine böyle zor ve başarılı ameliyatı gerçekleştirdikleri için teşekkür ediyorum. Mikro cerrahi işlemle mikroskop altında başka bir yerde olan dokunun, hastamızın ayağının daha iyi fonksiyona getirebilmek için o dokunun oraya mikro cerrahi olarak getirilmesi zor ve zahmetli bir işlem. Ama ameliyat zor ve başarılı olarak gerçekleşti. Hastamız bundan böyle rahat bir şekilde ayakkabı giyebilecek, rahat bir şekilde koşabilecek. Bu da bizleri çok mutlu ediyor, tekrardan tüm plastik cerrahi ekibine teşekkür ediyorum. Şehir Hastanesi'nde böyle ameliyatların yapılması gerçekten bizler için övünç kaynağı teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Sevincini hastane koridorlarında koşarak yaşadı: 'Yürüyorum, koşuyorum ve top oynayabiliyorum'

Operasyon sonrası sağlığına kavuşan ve sevincini hastane koridorlarında koşarak yaşayan 8 yaşındaki Modar Alsajem, 'Çok zorluk yaşıyordum. Arkadaşlarımla top oynayamıyordum. Koşamıyordum. Okulda teneffüse çıkamıyordum, sınıfta yalnız kalıyordum. Şuan artık çok iyiyim. Yürüyorum, koşuyorum ve top oynayabiliyorum. Çok mutluyum' diye konuştu.