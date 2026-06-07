Batman'da hamilelik sürecinde bebeklerinin diyafram fıtığı (diyafragma hernisi) olduğunu öğrenen aileye, hastalığın ciddiyeti nedeniyle bebeğin yaşayamayabileceği belirtilerek yasal haklar kapsamında gebeliğin sonlandırılması önerildi. Ancak umutlarını kaybetmeyen aile, yaptıkları araştırmalar sonucu Op. Dr. Taner Kamacı'ya ulaştı.

Batman'da yaşayan bir aile, anne karnındaki bebeklerine yapılan kontrollerde diyafram fıtığı (diyafragma hernisi) tanısı konulmasının ardından zorlu bir süreç yaşadı. Doktorlar tarafından hastalığın hayati risk taşıdığı ve bebeğin doğum sonrası yaşama şansının düşük olabileceği ifade edilirken, aileye yasal hakları kapsamında gebeliğin sonlandırılması seçeneği de sunuldu. Ancak bebeklerini dünyaya getirmek isteyen aile, farklı tedavi seçeneklerini araştırmaya başladı. Araştırmaları sonucunda Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesi Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı ile iletişime geçen aile, doğumun Diyarbakır Memorial Dicle Hastanesinde gerçekleştirilmesine karar verdi. Doğumun ardından uzman ekip tarafından yakından takip edilen kız bebek, gerçekleştirilen ameliyatlar ve tedavi süreci sayesinde sağlığına kavuştu. Zorlu süreci geride bırakan minik kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu

Çocuk Cerrahı Op. Dr. Taner Kamacı, hastanın daha anne karnındayken konulmuş bir teşhisle kendilerine geldiğini ifade etti. Op. Dr. Kamacı, 'Diyafram hernisi hastamızdı. Gebelik ultrasonlarında sol diyaframında bir yırtık olduğu ve buradan çocuğun bağırsaklarının, midesinin ve karaciğerinin sol lobunun göğüs boşluğuna çıktığı tespit edilmişti. Hastamız bize Batman'dan geldi. Takipte oldukları bazı kadın doğum uzmanları, bebeğin riskinin çok fazla olduğunu, hatta aldırmayı dahi düşünebileceklerini söylemişler. Aile de bize biraz korkuyla geldi. Ancak biz, daha önce bu tür vakaları çok gördüğümüzü, iyi bir ameliyat ve yoğun bakım süreci geçirirse düzelebileceğini aileye anlattık. Çok şükür aile bebeği aldırmadı. Doğum zamanı bize geldi. Biz de doğumunu gerçekleştirdik ve doğduktan hemen sonra hastamızı yoğun bakıma aldık. Bebeğimiz sabah doğdu. Kan gazlarının uygun olması üzerine aynı gün öğleden sonra ameliyata aldık. Sol diyaframındaki yırtığı kapattık. Göğüs boşluğuna çıkmış olan bağırsakları, midesini ve karaciğerini tekrar karın boşluğuna indirerek diyaframdaki açıklığı onardık. Hastamızda aynı zamanda bağırsakta da küçük bir problem vardı. Ameliyat sırasında bunu fark ederek, bağırsaktaki 'Ladd bandı' dediğimiz sorunu da giderdik. Ameliyatın ardından hastamızı tekrar yoğun bakıma aldık. Bir süre entübe olarak takip edildi. Daha sonra solunum cihazından ayrıldı ve bir süre oksijen tedavisi aldı. Tüm tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından hastamızı şifa ile taburcu ettik. Bugün hastamızın kontrol muayenesini yapıyoruz. Her şey yolunda görünüyor. Bebeğimizin herhangi bir solunum sıkıntısı yok' dedi.

Kamacı, diyafram hernisi hastalığının her 4 bin ila 5 bin doğumda bir görülen, nadir ancak hayati riski yüksek konjenital anomalilerden olduğunu kaydederek, ''Ancak diyafram hernisi konusunda tecrübe kazanmış merkezlerde hayatta kalma oranları ciddi şekilde artmaktadır. Diyafram hernisi tanısı almış ailelere tavsiyemiz korkmamalarıdır. Evet, bazı hastalar gebeliğin sonuna ulaşamayabiliyor veya doğduktan sonra ameliyat şansı bulamadan kaybedilebiliyor. Ancak doğum zamanına ulaşmış ve dünyaya gelmiş bebeklerin çok büyük bir kısmı artık başarılı şekilde tedavi edilebilmektedir. Eskiden ölüm oranları daha yüksekti. Günümüzde ise hasta kaybı oldukça nadir görülmektedir. Ailelerin korkmadan, doğum sonrası hem yenidoğan yoğun bakım hem de çocuk cerrahisi açısından gerekli imkânlara sahip merkezleri tercih etmelerini öneriyoruz'' diye konuştu.

Baba Ümit Dinler ise Batman'dan geldiklerini ve kızlarını kucaklarına aldıkları için çok mutlu olduklarını söyledi. Dinler, '14 Ocak 2026 tarihinde yapılan detaylı ultrason muayenesinde bebeğimize diyafram hernisi tanısı konuldu. Hatta o dönemde görüştüğümüz doktorlardan biri bize, yasal hakkımız olduğunu söyleyerek bebeği aldırmamızı önerdi. Tabii biz de o süreçte araştırmalara başladık. Taner hocamızla tanıştık. Allah razı olsun, bize çok yardımcı oldu. Tüm raporlarımızı kendisine gönderdik. Bize, 'Allah'ın izniyle ben bu ameliyatı yapacağım ve kızınızı sağlıklı bir şekilde kucağınıza verip sizi buradan göndereceğim' dedi. Biz de güvenerek buraya geldik. Allah razı olsun Taner hocamızdan ve Emin hocamızdan. Kızımız başarılı bir operasyon geçirdi. Şu anda da çok mutlu bir şekilde hayatımıza devam ediyoruz. Bugün de kontrolümüz için Taner hocamızın yanına geldik. Kendisine ve hastaneye çok teşekkür ediyoruz. Çok şükür, elhamdülillah kızımızın durumu çok iyi. İlk günden beri anne sütüyle besleniyor. Bugün de Taner amcası muayenesini yaptı, filmlerini çekti. Her şeyin yolunda ve şuanda Taner amcasına gülüyor' şekline konuştu.