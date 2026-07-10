Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında Mersin'de 13 ilçede kurulan stantlarda vatandaşların hareket kapasitesi ölçülürken, bugüne kadar 58 bin kişiye ulaşıldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından 10 Haziran'da 81 ilde eş zamanlı başlatılan 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası Mersin'de de sürdürülüyor. Vatandaşların fiziksel aktivite konusunda bilinçlendirilmesi, hareket kapasitesinin belirlenmesi ve düzenli egzersiz alışkanlığı kazanmasının teşvik edilmesi amacıyla kentin farklı noktalarında stantlar kuruluyor.

Mersin'in 13 ilçesinde sürdürülen kampanya kapsamında parklar, meydanlar, alışveriş merkezleri, cami yerleşkeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile toplu yaşam alanlarında vatandaşlarla bir araya geliniyor. Stantlara gelen vatandaşlara tek ayak denge testi, el kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi uygulanarak hareket kapasiteleri değerlendiriliyor. Test sonuçlarına göre fiziksel aktivite desteğine ihtiyaç duyduğu belirlenen kişiler, ücretsiz danışmanlık ve egzersiz hizmetlerinden yararlanmaları için Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendiriliyor.

Kampanya kapsamında Mersin genelinde bugüne kadar 58 bin vatandaşa ulaşıldığı belirtilirken, çalışmalarla daha fazla kişinin sağlıklı ve hareketli yaşama teşvik edilmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birim Sorumlusu Emel Duran Öksüzoğlu, kampanyanın 81 ilde eş zamanlı yürütüldüğünü belirterek, 'Kampanyamızın amacı vatandaşlarımızda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak, hareket kapasitesini değerlendirmek ve düzenli egzersiz alışkanlığını teşvik etmektir' dedi.

'30 saniye otur-kalk testleri uyguluyoruz'

Vatandaşlara uygulanan testler hakkında bilgi veren Öksüzoğlu, 'Kurduğumuz stantlarda vatandaşlarımıza tek ayak denge testi, el kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testleri uyguluyoruz. Elde ettiğimiz sonuçlara göre ihtiyaç duyan bireyleri Sağlıklı Hayat Merkezlerimize yönlendirerek ücretsiz danışmanlık ve fiziksel aktivite hizmetlerinden yararlanmalarını sağlıyoruz' diye konuştu.

'58 bin vatandaşımıza ulaştık'

Mersin'de yürütülen çalışmalar kapsamında 58 bin kişiye ulaşıldığını ifade eden Öksüzoğlu, '13 ilçemizde parklar, meydanlar, alışveriş merkezleri, cami yerleşkeleri, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer toplu yaşam alanlarında stantlar kurduk. Bugün itibarıyla 58 bin vatandaşımıza ulaştık. Hedefimiz, kampanya sonunda daha fazla vatandaşımıza ulaşarak sağlıklı ve hareketli yaşam konusunda güçlü bir farkındalık oluşturmaktır. Tüm vatandaşlarımızı daha hareketli ve daha sağlıklı bir yaşam için Sağlıklı Hayat Merkezlerimize bekliyoruz' ifadelerini kullandı.