Balıkesir'in Bandırma ilçesinde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, tarlaya uçması sonucu hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil yenice yolunda seyir halinde olan 10 AAE 008 plakalı otomobilin sürücüsü A.O., direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.