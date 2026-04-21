Tunceli'de 'UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma Eğitimi'ne katılan 21 sağlık personeli, programı başarıyla bitirerek Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kadrosuna dahil oldu.

Tunceli'de afet ve acil durumlara hazırlık kapsamında önemli bir eğitim programı başarıyla tamamlandı. Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 13-17 Nisan 2026 tarihleri arasında düzenlenen 'UMKE Temel Eğitimi ve Medikal Kurtarma Eğitimi'ne katılan 21 sağlık personeli, programı başarıyla bitirerek Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kadrosuna dahil oldu. Sağlık Bakanlığı'nın afetlerde kesintisiz ve etkin sağlık hizmeti sunma vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen eğitim programı, alanında uzman eğitmenler eşliğinde yürütüldü. Eğitim süreci, dört gün süren yoğun teorik derslerle başladı. Katılımcılar bu aşamada afet tıbbı, acil müdahale teknikleri ve olay yeri yönetimi gibi kritik konularda kapsamlı bilgi edindi.

Teorik eğitimin ardından uygulama aşamasına geçildi. Örenönü Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilen saha eğitiminde, gerçeğe yakın senaryolar üzerinden pratik çalışmalar yapıldı. Sağlık personeli; triyaj uygulamaları, enkaz altından yaralı kurtarma, trafik kazalarına müdahale ve zorlu kurtarma parkurlarında çeşitli testlerden geçti.

Program kapsamında ayrıca, Sağlık Bakanlığı UMKE envanterinde bulunan modern medikal kurtarma ekipmanlarının kullanımı da uygulamalı olarak gösterildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan sağlık çalışanları, afet ve acil durumlarda görev almak üzere UMKE ailesine katıldı.