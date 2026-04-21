Karaciğer nakli beklerken moral bulmak amacıyla memleketine babaannesini ziyarete giden İzmirli lise öğrencisi, uygun organın bulunması üzerine 12 saatlik kritik sürede ambulans uçakla hastaneye yetiştirildi. Zamana karşı verilen yarışın ardından hızla ameliyata alınan genç kız, başarılı geçen operasyonla sağlığına kavuştu.

İki yıl önce karaciğerinde 10 santimetrelik kitle saptanan ve Abernethy sendromuna bağlı yetmezlik ile kanser mücadelesi veren Karsu Oktay (16), 1,5 yıl boyunca umutla beklediği organ bağışı gelmeyince, 2009 yılında kaybettiği biyolojik babasının memleketi Kars'a gitti. Moral bulmak amacıyla babaannesi ve kuzenlerini ziyaret eden genç kıza hayat verecek müjdeli haber, 8 Nisan gece saatlerinde annesi Şafak Tayfun'a ulaştı. Haber üzerine zamana karşı bir yarış başladı ancak hava muhalefeti nedeniyle Kars'tan uçuş yapılamadı. Bunun üzerine akrabaları tarafından hızla Erzurum'a götürülen genç kız için anne Şafak Tayfun ile 5 yıl önce evlenen Garip Tayfun devreye girdi. Genç kıza babalık yapan üvey baba Garip Tayfun'un yoğun girişimleriyle ayarlanan ambulans uçak, sabah 05.00'te Erzurum'dan havalanarak İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Hazır bekletilen kara ambulansıyla Acıbadem İzmir Kent Hastanesi'ne ulaştırılan genç kız, Prof. Dr. Murat Kılıç başkanlığında; Doç. Dr. Cahit Yılmaz, Opr. Dr. Kamil Kılıç, Opr. Dr. Rasim Farajov, Doç. Dr. Mert Akan, Uzm. Dr. Alihan Pirim ve Uzm. Dr. Özgür Bolat'tan oluşan cerrahi ekip tarafından 9 Nisan'da ameliyata alındı. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından sağlık değerleri normale dönen genç kız, taburcu edilmeye hazırlanıyor.

Umudunu kaybettiği anda müjdeli haberi aldı

Grip ve nezle şikayetiyle başvurduğu hastanede karaciğer fonksiyonlarının çok yüksek çıkmasının ardından nakil sürecinin başladığını belirten Karsu Oktay, 'İki kez biyopsi olduktan sonra ameliyat kararı alındı ve 2024 yılında nakil sırasına girdim. İki yıllık bekleme sürecinde zaman zaman umutsuzluğa kapıldım ve hiçbir yere gidememek canımı çok sıkıyordu. Ramazan Bayramı'nı geçirmek için Kars'taki dedem ve babaannemin yanına gitmiştim. Oradayken annemden uygun organın bulunduğuna dair bir telefon alınca sevinçten elim ayağım titredi. 'Yetişebilecek miyim?' korkusu yaşadım ama başardım' ifadelerini kullandı.

'Ameliyata girerken hiç korkmadım'

Haberi alır almaz Kars'tan Erzurum Havalimanı'na geçtiğini ve babasının ayarladığı özel uçakla kente geldiğini vurgulayan Oktay, 'Havalimanından ambulansla alınarak direkt acile giriş yaptım ve ameliyat hazırlıkları başladı. Doktorum Murat Hoca olduğu için kendimi emin ellerde hissettim ve ameliyata girerken hiç korkmadım. Bir gece yoğun bakımda kaldıktan sonra servise çıkarıldım ve şu an gayet iyi hissediyorum. Bu süreçte doktorlarıma ve beni hastaneye yetiştiren babama teşekkür ediyorum. Cemil Midilli Meslek Lisesi Yenilenebilir Enerji bölümünde okuyorum; okulumu bitirip yenilenebilir enerji mühendisi olmayı ve bütün hedeflerimi gerçekleştirmeyi amaçlıyorum' dedi.

'Beklerken telefonlarımı hiç kapatmadım'

Kızının zorlu organ nakli sürecini ve mutlu sonu anlatan anne Şafak Tayfun, tedavi sürecinin ardından organ bağışı kaydı oluşturduklarını söyleyerek, 'Organ bulunduğuna dair haber alınca çok heyecanlandım, ne yapacağımı bilemedim. Kars'ta uçak bulamadık ancak eşimin çalıştığı yerden çok yardım ettiler ve hemen bir uçak ayarlandı. Karsu'yu Erzurum'dan alıp buraya getirdiler. Çok şükür yetişti. Organ bağışını yapan insanlara çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Benim kızıma can ve gerçekten umut oldular. O iki yıllık uzun bekleme sürecinde hiç umudumu kaybetmedim. Beklerken telefonlarımı hiç kapatmadım, yanımdan ayırmadım. Hep dua ettim ve inandım. Kızımı böyle sağlıklı gördüğüm için gerçekten çok mutluyum' şeklinde konuştu.

'Duyarlı insanların bağışıyla hayata tutundu'

Zorlu bekleme sürecinin ardından yapılan organ bağışıyla kızlarının yaşama bağlandığını kaydeden üvey baba Garip Tayfun, 'Kızımıza teşhis konduktan sonra zorlu bir süreç başladı ancak hiç pes etmedik. Karaciğerlerimiz uymadığı için kadavra sırasına girdik ve duyarlı insanların organ bağışı sayesinde kızımız hayata tutundu. Bu süreçte psikolojik olarak bunaldığı için babaannesini görmek istemişti, biz de onu memleketimiz Kars'a göndermiştik. Organ nakli haberi tam da bu döneme denk geldi. Ambulans uçakla kızımızı yaklaşık 4-5 saat içerisinde, sabaha karşı hastaneye getirdik. İki yıldır beklediğimiz bu bağış kızımıza yeni bir can oldu; organ bağışının ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu herkesin bilmesini istiyorum' ifadelerini kullandı.

'Hem yetmezlikten hem de kanserden kurtardık'

Hastanın Abernethy sendromuna bağlı karaciğer yetmezliği ve kanseri ile mücadele ettiğini belirten Acıbadem İzmir Kent Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Murat Kılıç, '16 yaşındaki hastamız yaklaşık iki yıl önce bize başvurdu. Karaciğere gitmesi gereken damarın organa ulaşmaması sonucu beslenmenin bozulduğu bir hastalığı bulunuyordu. Bu kronik durumun üzerine iki ayrı odakta karaciğer kanseri gelişti. Bekleme süresinde kanser gelişimini durdurmak amacıyla hastamıza damar içi kemoterapi uyguladık. Gece saat 02.00 sıralarında 17 yaşındaki bir vericiden çok uygun bir organ çıktı. Hastamız tatil amacıyla Kars'taydı ancak uçak ambulans sayesinde sabah 08.00'de hastanemizde olması sağlandı. Organların çıkarıldıktan sonra buzda bekleme süresinde ideal sınır olan 12 saati aşmadan, 8-9 saat içinde nakli başarıyla gerçekleştirdik. Kanser etrafa yayılmadan hastamızı hem karaciğer yetmezliğinden hem de kanserden kurtarmış olduk. Değerleri gayet iyi durumda ve bir iki gün içerisinde kendisini taburcu etmeyi planlıyoruz' dedi.