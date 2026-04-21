Bingöl'de Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ücretsiz olarak sunulan fizyoterapi hizmetleri sayesinde vatandaşlar yaşam kalitelerini artırıyor.

Bingöl'de faaliyet gösteren Sağlıklı Hayat Merkezi'nde verilen ücretsiz fizyoterapi hizmetleri, özellikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları yaşayan vatandaşlara umut oluyor. Uzmanlar eşliğinde sürdürülen uygulamalarla birçok kişi günlük yaşamda yaşadığı ağrılardan kurtulurken, hareket kabiliyetini de yeniden kazanıyor.

Merkezde hizmet alan Matematik Öğretmeni Hacer Gökbörü, tedavi sürecinden memnun olduğunu belirterek, 'Günlük hayatta zorlandığım hareketlerim vardı. Fizyoterapistim sayesinde yapamadığım birçok hareketi yapabildiğimi fark ettim. Her gelmemde bana bir şeyler kattı. Özellikle meslek hastalığım olan boyun ağrılarım vardı, buna çok iyi geldi. Denge problemim olduğunu fark ettik ve bunun üzerine çalışmalar yaptık. Gittikçe ağrılarımın azaldığını hissediyorum' dedi.

Fizyoterapist Hülya Kaya ise merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vererek, 'Amacımız günlük yaşamda sık karşılaşılan bel, boyun ve sırt ağrıları, duruş bozuklukları ve hareket kısıtlılıkları gibi sorunlarda vatandaşlarımıza destek olmak. Kişiye özel değerlendirme ve egzersiz programlarıyla yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Daha sağlıklı bir yaşam için herkesi merkezimize bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Sağlıklı Hayat Merkezi Sorumlu Hekimi Uzman Doktor Rümeysa Albayrak da merkezin hizmetlerine ilişkin, 'Merkezimizde sağlıklı bireylerin yaşam kalitesini artırmak, hastalık oluşmadan önlem almak ve toplumun sağlık okuryazarlığını geliştirmek amacıyla hizmet veriyoruz. Başvurular geçen yılın aynı dönemine göre üç buçuk kat arttı. Hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir. Beslenme, fiziksel aktivite, psikososyal destek, sigara bırakma ve çocuk gelişimi gibi birçok alanda hizmet sunuyoruz. Randevular MHRS, aile hekimleri veya doğrudan merkezimiz aracılığıyla alınabiliyor' diye konuştu.

Uzmanlar, erken müdahale ve düzenli egzersizin birçok hastalığın önlenmesinde önemli rol oynadığını vurgularken, vatandaşların bu tür ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalanmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.