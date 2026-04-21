Mersin'in Silifke ilçesinde okul güvenliğinin artırılmasına yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, İlçe Emniyet Müdürü Fuat Panavur, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kemal Balcı ile okul müdürleri katıldı.

Toplantıda, son günlerde okullarda gündeme gelen güvenlik konuları kapsamlı şekilde ele alındı. Okul çevrelerinde alınan mevcut tedbirler değerlendirilirken, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak amacıyla yapılabilecek ilave çalışmalar üzerinde duruldu. Kurumlar arası iş birliğinin öneminin vurgulandığı toplantıda, okul güvenliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.