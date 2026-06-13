Mersin'in Tarsus ilçesinde bir apartmanın dış cephe boyama çalışması sırasında meydana gelen iş kazasında 2 işçi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi'nde bir apartmanın dış cephesini boyamak için kurulan asansörlü iskele sisteminin halatı henüz bilinmeyen bir nedenle koptu. Halatın kopmasıyla birlikte iskele üzerinde bulunan iki işçi metrelerce yükseklikten zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.