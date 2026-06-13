Mersin'de LGS maratonu sona erdi. Sınavdan çıkan öğrenciler ilk değerlendirmelerini yaparken, bazıları özellikle matematik ve fen bilimleri sorularında zorlandıklarını, bazıları ise hedefledikleri liseye yerleşeceklerine inandıklarını söyledi.

Mersin'de Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın tamamlanmasıyla öğrenciler ve veliler büyük heyecan yaşadı. Türkiye genelinde olduğu gibi Mersin'de de iki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın ardından, Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'nde öğrenciler aileleriyle buluşurken, okul kapısı önünde sevinç ve heyecan dolu anlar yaşandı. Sınavdan çıkan öğrenciler, sorulara ilişkin ilk değerlendirmelerini yaptı. Bazı öğrenciler soruların beklediklerinden kolay geçtiğini ifade ederken, bazıları ise özellikle belirli derslerde zorlandıklarını dile getirdi.

'Güzel bir lise bekliyorum, umarım iyi bir liseye de geçerim'

2 aydır sınava çalıştığını belirten İrşad Sinayic, 'Zorlandığım sorular fen bilimleri ve matematikti. Diğer sorularım iyi geçti. Güzel bir lise bekliyorum, umarım iyi bir liseye de geçerim. Kendime güveniyorum. Sınava girdiğimde stresliydim ama şu anda stresim yok, stresimi yenmeyi başardım. İnşallah iyi bir bölüme geçerim' dedi.

'Son iki hafta yoğun çalıştım'

Öğrencilerden Nadir Algan ise 'Güzel geçti, biraz zordu ama yine iyiydi. Fen ve matematik biraz zordu. Son iki hafta yoğun çalıştım. Ondan önce de çalışmıştım ama son bir hafta çok sıkı çalıştım' ifadelerini kullandı.

'Stres falan yoktu, heyecan da yoktu'

Sınava giren öğrencilerden Ali Arda Erşahin, 'Sınav iyiydi. Sözel biraz zordu, sonra sayısal vardı, o da biraz zordu. Matematik zordu. Türkçe falan biraz sıktı. Din kültürü sınavının ise hepsini doğru yaptım. Stres falan yoktu, heyecan da yoktu' şeklinde konuştu.

'Son soruları yetiştiremediğim için kafadan attım'

Öğrencilerden Arzu Nur Seymen de 'Sınav çok güzeldi. İnşallah istediğim liseyi kazanabilirim. Ama son soruları yetiştiremediğim için kafadan attım. Bir iki soruda zorlandım, o da matematikte oldu' ifadelerine yer verdi.