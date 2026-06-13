Mersin Büyükşehir Belediyesi, LGS heyecanı yaşayan öğrenci ve velileri sınav gününde de yalnız bırakmadı. Kent genelinde 12 ilçede 22 okul önünde stant kuran ekipler, sınava giren öğrencilere ve okul önünde bekleyen ailelere su ikramında bulundu.

'Öğrenci Dostu Mersin' anlayışıyla 7/24 esasıyla çalışan, çocukların ve gençlerin nitelikli eğitime ulaşırken karşılaştıkları zorlukları bir bir aşmasını hedefleyen Mersin Büyükşehir Belediyesi, her zaman olduğu gibi sınav gününde de öğrencileri yalnız bırakmadı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girmek için okul bahçelerini dolduran öğrencilere ve velilere su dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öğrencilere hem destek oldu hem de heyecanlarını paylaştı.

LGS kapsamında yapılan merkezi sınav öncesi okul önlerinde hazır bulunan ve stant kuran Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sınava giren öğrencilere ve sınav boyunca çocukların bekleyen ailelere su ikramında bulundu. Mersin Büyükşehir Belediyesi 12 ilçede toplam 22 okul önünde su dağıtımı yaptı. Mersin'de sıcak havanın etkisini göstermesiyle birlikte sınav esnasında çocuklarını gölgelik alanlarda beklemeye başlayan aileler Büyükşehir Belediyesinin su ikramından memnun kaldı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde matematik öğretmeni Ece Özkan, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak LGS öğrencilerimiz ve velilerimizin heyecanını paylaşmak amacıyla burada bulunuyoruz. 12 ilçemiz ve 22 noktada su dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Öğrenciler çok emek sarf ettiler. Biz de onları akademik ve psikolojik olarak bütün sene boyunca destekledik. Sosyal etkinliklerle öğrenci ve velilerimizin motivasyonunu arttırmaya çalıştık ama şu anda heyecanlarına ve umutlarına ortak olmak istiyoruz. Sınava giren öğrencilerimize başarılar diliyoruz, güzel sonuçlar almalarını bekliyoruz' sözlerine yer verdi.