Mersin Büyükşehir Belediyesi, Erdemli ilçesine bağlı Güzeloluk ve Kuşluca mahallelerini birbirine bağlayan 3,5 kilometrelik grup yolunda çift kat sathi kaplama asfalt çalışmasını tamamlayarak yolu vatandaşların hizmetine sundu.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, asfalt öncesinde zemin iyileştirme, stabilize ve silindiraj işlemleri gerçekleştirildi. Çalışmanın ardından bölgedeki ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale geldiği belirtildi.

Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak sürdürüldüğü bölgede yapılan asfalt çalışmasının, üreticilerin ulaşımını kolaylaştırmasının yanı sıra tarımsal ürünlerin pazara ulaştırılmasına da katkı sağlayacağı ifade edildi.

Çalışmalarda kalite standartlarının korunması amacıyla Mobil Kalite Kontrol Laboratuvarının da sahada görev aldığı, kullanılan malzemelerin yerinde analiz edilerek süreçlerin daha hızlı ve etkin şekilde yönetildiği kaydedildi.

Erdemli Yol Asfalt Şantiye Birim Sorumlusu Emrah Erdoğan, yolun yıllardır asfaltının bulunmadığını belirterek, yapılan çalışmayla vatandaşlara konforlu bir ulaşım imkanı sunduklarını söyledi. İnşaat Mühendisi Ali Degiş de tamamlanan yolun bölge halkına hayırlı olmasını diledi.