Mersin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve 9 aylık hazırlık sürecini tamamlayan Sivil Toplumun Sesi Korosu, yıl sonu konserinde sahne aldı. İlk kez seyirci karşısına çıkan koro, seslendirdiği eserler ve sahne performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

Sanatı ve sanatçıyı kentin bir değeri olarak gören Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Mersin'e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) ve Mersin Kent Konseyi tarafından kurulan 'Sivil Toplumun Sesi Korosu', 9 aylık çalışmanın ardından 'Yıl Sonu Konseri' ile sahnede yerini aldı. Birbirinden güzel şarkıları seslendiren koro, sahne gösterileri ile de izleyenleri hayran bıraktı.

Şefliğini Cansu Daloğlu'nun yaptığı 'Sivil Toplumun Sesi Korosu', birbirinden güzel 11 şarkı seslendirdi. Mersin'de başlayan yaz mevsiminin neşesine ve sıcaklığına yakışır şarkıların seslendirildiği konserde, seyirciler de koroya eşlik etti. Koro üyeleri ilk kez sahneye çıkmanın heyecanını yaşarken, Şef Cansu Daloğlu sayesinde adeta profesyonel bir performansa imza attılar. Konuklar, yeni sanatçıları dakikalarca ayakta alkışladı.

'Koromuz her zaman büyük bir disiplinle çalıştı'

Konserin ardından bir konuşma yapan Kent Katılımı Ve Sivil Toplum İle İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, 'Muazzam bir gece yaşadık. Başkanımız Vahap Seçer'in öncülüğünde kurulmuş olan Mersin'e Değer Katanlar Kurulu ve Mersin Kent Konseyi iş birliğinde, toplamda 3 yıldır çalışmalarını aralıksız sürdüren bu güzel koronun konserinde bir aradaydık. Koro üyeleri bu süre içinde, okula gelir gibi disiplinle çalıştılar. İzlerken inanılmaz etkilendik. Salonun ve sahnenin enerjisi o kadar tuttu ki, herkes bence çok keyif aldı' diyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.