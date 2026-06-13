Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan kadınlara sertifikaları verildi. Bugüne kadar 49 mahallede 2 bin 919 kadına ulaşan proje, kadınların üretime ve aile ekonomisine katkı sunmasına destek oluyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ve Mersinden Kadın Kooperatifinin de paydaşı olduğu 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında gerçekleştirilen törende, toplam 4 mahalleden kadınlara ve Engelsiz Yaşam Parkı annelerine eğitim sertifikaları teslim edildi. Atölyelerini tamamlayan kadınlar üretim ve emek süreçlerinin sertifika ile taçlanmasının mutluluğunu yaşadı. 49 mahallede hayata geçirilen 'Evimiz Atölye' projesinden faydalanan kadın sayısı 2 bin 919'a ulaştı.

'Hepimiz bu güzel topraklarda kardeşçe yaşayalım istiyoruz'

Sözlerine 'Akdeniz'in mavi güzelliğiyle sizlerin güzelliği burada buluştu' diyerek başlayan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sevgi ve saygının olduğu her yerin çok güzel olduğunu belirtti. Kavgadan kimsenin kazançlı çıkamayacağını vurgulayan Seçer, 'Bu nedenle başta ülkemizde kavga istemiyoruz. Kardeşlik, barış hakim olsun, hepimiz bu güzel topraklarda beraberce, kardeşçe yaşayalım istiyoruz. Atalarımız bu topraklarda bize bugünleri, bu mirası bırakmış, bu topraklara dikilen gözleri, kötü niyetleri bertaraf etmiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuşsa, bize düşen, bu değerli mirasa sahip çıkmak ve bizden sonraki evlatlarımıza bu güzelim mirası daha da zenginleştirerek bırakmaktır' dedi.

Mersinli olmaktan ve Mersin'de yaşamaktan mutluluk ve iftihar duyduğunu dile getiren Seçer, 'Mersin kardeşlik şehridir. Mersin, insanların bir arada huzur içerisinde yaşadığı, dünyaya bir arada yaşamanın hukukunun en güzel dersini verdiği muazzam, müstesna bir cennet köşesidir' dedi.

'Milletimizi güçlü kılmanın yolu eğitimden başlar'

Evimiz Atölye projesinden bugüne kadar 49 ayrı mahallede toplam 2 bin 919 kadının yararlandığını söyleyen Seçer, toplumu güçlü kılmanın yolunun eğitimden geçtiğini kaydetti. Kadınların toplumun en önemli yapı taşı konumunda olmalarıyla birlikte meşakkatli bir yaşamlarının olduğu gerçeğinin de gözden kaçırılmaması gerektiğini belirten Seçer, 'Özellikle ekonomik sıkıntıların, yoksulluğun yaşandığı bu dönemde, kadınların hayatlarını idame ettirmek, çocuklarının bakımı ve eğitimini sürdürmek, sıcak bir yuvada mutlu yaşama devam etmek gibi konularda büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu biliyoruz. İşte, sosyal devlet, sosyal belediyecilik tam da bunun için var. Devlet ve millet, birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Milletimizi güçlü kılmanın yolu ise önce eğitimden başlar' ifadelerini kullandı.

'Bu projede ana motivasyon kaynağımız kadınların memnuniyeti oldu'

Projenin ortaklarından Mersinden Kadın Kooperatifinin Yönetim Kurulu Başkanı Meral Seçer de 'Evimiz Atölye' projesini çok önemsediklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi ile 2021 yılından bu yana projeyi büyük bir özveri ile sürdürdüklerini belirten Meral Seçer, 'Bugüne kadar 49 mahallede sizin gibi çok değerli kadınlarla bir araya geldik ve aynı azimle çalışmaya devam ediyoruz. Aslında bu projeyi yürütmemizdeki motivasyon kaynağımız sizlerden gelen memnuniyet oldu. Biz de çok memnunuz çünkü sizin memnun olmanız, sosyalleşmeniz, dayanışmanız, bir arada olmanız, yeni fikirler edinmeniz, en önemlisi kendinizde cesaret bularak 'bir şeyler yapabilirim' duygusuna sahip olmanız çok önemliydi' dedi.

'Tekstil atıkları ve ikinci el çoraplar değerleniyor'

Evimiz Atölye projesinin Çukurova Kalkınma Ajansı'nın 'Sürdürülebilir Tekstil' projesiyle birlikte taçlandığını kaydeden Meral Seçer, 'Bundan sonra Evimiz Atölye projesini daha farklı bir boyuta götürme imkanımız arttı. Artık Mersinden Kadın Kooperatifi olarak elyaflarımızın bir kısmını bu projeden aldığımız makineyle elde ediyoruz. Bu da yeni projelerin önümüze çıkmasına vesile oluyor. Sizlerle birlikte yapacağımız çalışmaların daha da çeşitlenmesi bizi ayrıca sevindiriyor' ifadelerini kullandı.

Projenin; kadınlar için sosyalleşme, dayanışma ve gelir elde etme fırsatı oluşturmasının yanı sıra çevreye de katkısı olduğunu ifade eden Meral Seçer, 'Tekstil atıkları ve ikinci el çoraplar değerleniyor. Böylelikle kadınlar hem kendilerini hem çocuklarını hem de çevresini bu konuda eğitmiş oluyor. Verdiğiniz emeklerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Daha güzel projelerde bir arada olmaya devam edeceğiz. Çünkü hepimizde bu istek ve sevgi var' diye konuştu.

Program Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının Türk Halk Müziği şöyleşileri ile sona erdi.