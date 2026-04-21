Elazığ'da Fırat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (FNHRP) kapsamında bilgilendirme faaliyetleri sürüyor. Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalar çerçevesinde düzenlenen toplantıda, projenin detayları vatandaşlarla paylaşıldı.

Toplantıya katılan FNHRP Saha Yöneticisi ve Bölge Müdür Yardımcısı M. Necat Seyhan, projenin kapsamı, sağlanan destekler, yararlanma şartları ve uygulama sürecine ilişkin önemli bilgiler verdi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Seyhan, köy sakinlerinin görüş ve beklentilerini de dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Öte yandan, proje kapsamında Elazığ'da Güzelyurt, Küllük ve Ortaçalı köylerinde; Malatya ilinde ise Altıntop, Küçüklü, Eskiköy ve Seyituşağı orman köylerinde bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.