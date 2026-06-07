Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan ve il turizmine katkı sağlayan 'Samsunum Gezinti Gemileri', 2026 yaz sezonunda yeniden misafirlerini ağırlamaya başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki SAMULAŞ A.Ş. tarafından işletilen Samsunum-1, Samsunum-2 ve Samsunum-3 gemileri yeni sezon seferlerine başladı. 'Odak Samsun' vizyonuyla kentin turizm potansiyelini tanıtmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara keyifli bir deniz yolculuğu deneyimi sunuyor. Kentin doğal ve tarihi güzelliklerini denizden keşfetme imkanı sunan gemiler, farklı ilçelerde düzenlenen turlarla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kent merkezinde hizmet veren Samsunum-1 gemisi, Samsun Limanı'ndan hareket ederek Atakum sahiline kadar seyir yaptıktan sonra yeniden limana dönüyor. Mevcut uygulamada her hafta sonu saat 15.00'te halk turu düzenlenirken, okulların kapanmasıyla birlikte yaz sezonunda hafta içi günlerde de düzenli seferlerin başlayacağı belirtildi.

Ayvacık ilçesinde bulunan Suat Uğurlu Baraj Gölü üzerinde hizmet veren Samsunum-2 gemisinin ise yoğunlukla hafta sonları olmak üzere talep doğrultusunda 12.00 ile 18.00 saatleri arasında turlar gerçekleştirdiği ifade edildi.

Vezirköprü ilçesinin önemli turizm destinasyonlarından Şahinkaya Kanyonu'nda faaliyet gösteren Samsunum-3 gemisinin de talep ve yoğunluğa bağlı olarak düzenli seferlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gezinti gemileriyle hem vatandaşlara farklı bir sosyal aktivite imkanı sunmayı hem de kentin turizm değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılmasını hedefliyor.