Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gençlerin eğitim, sosyal yaşam ve kişisel gelişimlerine katkı sunan projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, 'Gençlerimizin yanında olmaya ve onların hayallerine ulaşma yolculuğuna destek vermeye devam edeceğiz' dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmete açılan Petek Genç, kısa sürede gençlerin buluşma noktası haline geldi. Açıldığı 15 Eylül tarihinden bu yana geçen 38 haftalık süreçte etüt merkezi ve bireysel çalışma alanlarından toplam 123 bin 670 öğrenci yararlandı.

Haftanın 7 günü saat 08.00 ile 23.00 arasında hizmet veren Petek Genç'te etüt merkezi, dijital gençlik merkezi, kütüphane, kafeterya ve çamaşırhane gibi birçok hizmet aynı çatı altında sunuluyor. Gençlerin eğitim ve sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmet veren merkez, yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Petek Genç bünyesinde bulunan çamaşırhane hizmetinden, faaliyet gösterilen 38 haftalık süreçte toplam 4 bin 109 öğrenci faydalandı. Haftanın her günü 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet veren çamaşırhane, özellikle öğrencilerin günlük yaşamını kolaylaştırıyor. Merkezde yer alan sessiz ve modern çalışma ortamına sahip kütüphaneden ise bugüne kadar 3 bin 2 kişi yararlandı.

Gençler dijital eğitimlerle geleceğe hazırlanıyor

Petek Genç bünyesindeki Dijital Gençlik Merkezi de gençlerin teknoloji alanındaki yetkinliklerini geliştirmelerine katkı sunuyor. Açıldığı günden bu yana 572 öğrenciyi ağırlayan merkezde, 'Python ile Veri Analizi Temel Uzmanlık Eğitimi' ve 'SolidWorks ile 3D Modelleme Eğitimi' gibi eğitim programları düzenleniyor.

'Şehrimizin sembol mekanlarından biri oldu'

Petek Genç'in gördüğü yoğun ilginin memnuniyet verici olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Gençlerimizin eğitim hayatlarını destekleyen, sosyal yaşamlarına katkı sunan ve kişisel gelişimlerini güçlendiren projeler üretmeye devam ediyoruz. Petek Genç de sunduğu hizmetler ve gördüğü yoğun ilgiyle şehrimizin sembol mekanlarından biri olma özelliği taşıyor. Bugünlerimizin ve yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin her alanda donanımlı bireyler olarak yetişmelerini, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, üretebilecekleri ve gelişebilecekleri ortamlarla buluşmalarına büyük önem taşıyoruz. Gençlerimizin yanında olmaya ve onların hayallerine ulaşma yolculuğuna destek vermeye devam edeceğiz' diye konuştu.