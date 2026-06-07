Samsun'da Atakum Belediyesince Dünya Çevre Haftası kapsamında kent genelinde düzenlenen sıfır atık, çevre temizliği ve farkındalık etkinlikleri vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Atakum Belediyesi, Dünya Çevre Haftası dolayısıyla çevre bilincini artırmak ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla kentin farklı noktalarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. Çevre temizliği çalışmaları, atık değerlendirme atölyeleri ve eğitim seminerlerinin yer aldığı programlarda her yaştan vatandaş çevre dostu uygulamalarla buluştu.

Etkinlikler, Yaşam Park Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi'nde düzenlenen programla başladı. Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte özel bireyler, atık konserve kutularını boyayarak kuş yuvaları hazırladı. Hazırlanan kuş yuvaları merkezin bahçesindeki ağaçlara asılırken, katılımcılar geri dönüşümün önemine dikkat çekti. Program sonunda özel bireyler, çevre bilincini vurgulayan pankartlarla farkındalık mesajları verdi.

Program kapsamında Bayındır İlkokulu öğrencileriyle Alanlı Piknik Alanı'nda çevre temizliği etkinliği de gerçekleştirildi. Öğrencilere çevre temizliği ve sıfır atık konusunda bilgilendirme yapılmasının ardından çocuklar öğretmenleri ve belediye ekipleriyle birlikte çevrede bulunan plastik, cam ve diğer atıkları topladı. Etkinlik sonunda öğrenciler ağaç dikerek doğaya katkı sundu. Katılımcılara bez çanta ve boyama kitabı hediye edildi.

'Sosyal ve kültürel yaşamın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz'

Atakum Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Özcan Çoluk, çevre haftası kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, geri dönüşüm ve atık ayrıştırma kültürünü mevzuat gerekliliğinin ötesinde sosyal ve kültürel yaşamın bir parçası haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Çoluk, çevre farkındalığı oluşturacak etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.

Çevre temizliği etkinliğine katılan öğrenciler, doğanın korunması gerektiğini belirterek vatandaşlara çevreyi temiz tutma çağrısında bulundu.

Öte yandan Atakum Belediyesi ile TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Samsun Şubesi iş birliğinde Özgecan Kadın Danışma Merkezi'nde 'Çevre Bilinci ve Atık Yönetimi: Geleceğimiz İçin Sorumluluk' başlıklı seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Çevre Yüksek Mühendisi Dr. Kübra Küçük Göksu, geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamalarının çevresel sürdürülebilirlik açısından önemine dikkat çekti. Seminerin ardından düzenlenen atölyede kadınlar, kağıt atıkları kullanarak origami çalışmaları gerçekleştirdi.