Samsun'un Canik Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Dönem Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması kapsamında 2,1 ton bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Canik Belediyesi'nin ilçedeki okullarda gerçekleştirdiği 4. Dönem Bitkisel Atık Yağ Toplama Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği yarışma kapsamında toplam 2,1 ton bitkisel atık yağ toplanırken, sıfır atık, geri dönüşüm ve sürdürülebilir gelecek konularında farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Yarışmada ilkokul, ortaokul, lise ve en çok bitkisel atık yağ toplayan okul olmak üzere 4 kategoride ödüller verildi. Canik Cahit Zarifoğlu İlkokulu, topladığı 424 litre bitkisel atık yağ ile 2025-2026 eğitim öğretim yılında en fazla atık yağ toplayan okul oldu.

'Doğa ve çevre dostu nesiller yetiştiriyoruz'

Ödül töreninde konuşan Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atık alanındaki çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, 'Canik'imizde sıfır atığa yönelik projelerimize yenilerini eklemeye devam ediyoruz. Bir taraftan sıfır atık kültürünü toplumumuzda yaygınlaştırmaya yönelik programlarımızı sürdürürken, diğer taraftan çocuklarımızın ve gençlerimizin sıfır atık bilinci kazanmalarına yönelik uygulamalı eğitimler ve etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Canik Mobil Sıfır Atık Aracımız ve Canik Sıfır Atık Marketimiz ile geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımını sağlıyor, aile bütçesine destek oluyoruz. Canik'imizde doğa ve çevre dostu nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz' dedi.

Toplanan bitkisel atık yağlarla çevre bilincine katkı sunan öğrencileri tebrik eden Sandıkçı, daha yaşanabilir bir gelecek için çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Canik Macera Parkı'nda düzenlenen törende dereceye giren öğrencilere bisiklet, spor seti, kulak üstü bluetooth kulaklık ve akıllı saat gibi çeşitli ödüller verildi. Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Ödül törenine Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Tevfik Akçay, AK Parti Canik İlçe Başkanı Muhammed Emin Duran, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Celil Caner, Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar, Canik İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Eyüp Bilici, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.