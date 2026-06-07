Mersin'in Tarsus ilçesinde, hayatlarını unutulmaz bir tarihte birleştirmek isteyen çiftler 06.06.2026 tarihine yoğun ilgi gösterdi. Tarsus Belediyesi Nikah Salonunda 20'si salonda, 5'i dış nikah olmak üzere toplam 25 çift dünyaevine girdi.

Çiftlerin özel tarihte nikah kıydırma taleplerinin artması üzerine Tarsus Belediyesi gerekli hazırlıkları önceden tamamladı. Belediye Başkanı Ali Boltaç'ın talimatları doğrultusunda evlendirme memurları gün boyunca yoğun mesai harcarken, nikah işlemleri düzenli şekilde gerçekleştirildi.

Nikah salonunda yaşanan mutluluğa Tarsus Belediyesi Bando Takımı da eşlik etti. Gün boyunca çalınan müzikler eşliğinde çiftler ve davetliler keyifli anlar yaşarken, nikah törenleri renkli görüntülere sahne oldu.

Çiftler, 06.06.2026 tarihini özellikle seçtiklerini belirterek, bu akılda kalıcı günün kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. Aileleri ve yakınlarının katılımıyla mutluluklarını paylaşan çiftler, hayatlarının en özel günlerinden birini unutulmaz bir tarihte yaşamanın heyecanını yaşadı.

Öte yandan, 2026 yılının dikkat çeken bir diğer tarihi olan 26.06.2026 için de yoğun talep oluştuğu öğrenildi. Tarsus Belediyesi ekiplerinin, çiftlerin en mutlu günlerinde yanlarında olmak amacıyla hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ve Tarsus Belediyesi ailesi, evlilik yolunda ilk adımlarını atan tüm çiftlere sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir ömür diledi.