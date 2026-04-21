Samsun'un Çarşamba ilçesinde Yeşilırmak Nehri'nde meydana gelen olayda bir şahıs boğulma tehlikesi geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yeşilırmak nehri kenarındaki vatandaşların bir şahsın nehirde çırpındığını görmesi üzerine polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri nehir üzerinde bot yardımıyla su içerisinde boğulma tehlikesi geçiren E.K.'yı kurtardı. İtfaiye personeli tarafından botta yapılan ilk müdahaleler sonrası E.K., sağlık ekiplerince ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.