Gümüşhane'de jandarma ekiplerinin yol kontrolünde durdurduğu araçta yapılan kimlik sorgusunda, hakkında 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Gümüşhane İl Jandarma Komutanlığı Yağmurdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince Merkez ilçe Bahçeli beldesi mevkiinde icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti sırasında kimlik sorgusu yapılan R.M. isimli şahsın, 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan 2 ayrı dosyadan toplam 4 yıl 8 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından sevk edildiği Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.