Gümüşhane'de kurt sürüsünün avlarını taşıdığı anlar Doğa Koruma ve Milli Parklar personeli Yusuf Özkan'ın kamerasına yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından da paylaşılan görüntülerde 3 kurdun dağlık arazide avlarını taşıdığı anlar dikkat çekti. Doğal yaşamın etkileyici anlarının yer aldığı görüntüler kısa sürede ilgi gördü.

Paylaşımda, 'Doğanın sert yüzü kadar kusursuz bir dengesi de var. Kurtlar, avlarını metrelerce taşıyarak yaban hayatındaki zorlu mücadeleyi gözler önüne seriyor. Yaban hayatındaki denge, doğanın kendi kurallarıyla varlığını sürdürüyor' notuna yer verildi.