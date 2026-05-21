Van ile Bahçesaray ilçesi arasında ulaşımı sağlayan ve Türkiye'nin en yüksek geçitlerinden biri olan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde yürütülen karla mücadele çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kış aylarında yoğun kar yağışı ve çığ riski nedeniyle uzun süre ulaşıma kapanan bölgede ekipler, metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerini temizlemek için aralıksız çalışıyor.

Van'ın zorlu coğrafyasında kışın ve çığ tehlikesinin en yoğun yaşandığı Bahçesaray yolunda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalarda iş makineleri zaman zaman 6 metreyi aşan kar birikintilerini temizlerken, yolun güvenli şekilde ulaşıma açılması için yoğun mesai harcanıyor. Özellikle 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde etkili olan yoğun kar birikintileri, ekiplerin işini daha da zorlaştırıyor. Kar savurma araçları, kepçeler ve greyderlerle yürütülen çalışmalarda zaman zaman tipi ve sis de çalışmaları güçleştiriyor.

Metrelerce yüksekliğe ulaşan kar kütlelerinin arasında ilerleyen ekipler, hem yolu genişletiyor hem de muhtemel çığ riskine karşı kontrollü çalışma yürütüyor. Ekipler, Bahçesaray yolunun tamamen ulaşıma açılması için büyük özveriyle çalışıyor.