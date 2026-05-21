Bursa'da düzenlenen 'Güncel Aile Sorunları Çalıştayı'nda konuşan akademisyenler, kamu yöneticileri ve sivil toplum temsilcileri, aile yapısının karşı karşıya olduğu tehditlere dikkat çekti. Çalıştayda dijitalleşmeden bireyselleşmeye, sosyal risklerden çocuk suçlarına kadar birçok konu ele alındı.

Bursa Aile Platformu öncülüğünde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştaya Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen,Bursa Aile Platformu Genel Sekreteri Ahsen Çabuk, Aile Akademisi Derneği Başkan Yardımcısı Yasin Kuruçay, Bursa İl Sağlık Müdürlüğü, Ak Parti Bursa İl Başkanlığı temsilcileri, akademisyenler, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Çalıştayın koordinatörü Dr. Yasin Kuruçay, aile kurumunun küresel ölçekte hedef alındığını belirterek, 'Dolayısıyla aileyi merkeze alan küresel bir saldırıyla karşı karşıyayız. Biz bu kuşatmayı bir kurtuluş savaşına benzeterek çalışmalar yürütüyoruz' dedi.

Kuruçay, çalıştayın yalnızca Bursa ile sınırlı olmadığını ifade ederek, 'Amacımız Bursa'dan Türkiye'ye bir ses çıkarmak değil sadece. Bundan sonra yapacağımız çalışmalar için de bunu bir ön hazırlık olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Bursa Aile Platformu ve gönüllü kuruluşları temsilen konuşan Murat Eryağan ise aile kurumunun manevi değerlerle güçlenmesi gerektiğini belirterek, 'Bizim sistemimizi bozanlar bizim sorunlarımıza çare bulamazlar. Biz fabrika ayarlarımıza döneceğiz' diye konuştu.

Eryağan ayrıca, 'Durun bu kalabalık, bu cadde çıkmaz sokak. Bir dünya iniyor tepemizden' dizelerini hatırlatarak aile yapısındaki bozulmalara dikkat çekti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal da konuşmasında değişen sosyal yapının aile üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu söyledi. Uysal, 'Dijitalleşmenin hız kazanması, bireyselleşme eğilimlerinin artması, doğurganlık oranlarının düşmesi ve sosyal destek mekanizmalarının zayıflaması artık stratejik bir mesele haline gelmiştir' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ilan edilen '2026-2035 Aile ve Nüfus 10 Yılı' vizyonuna değinen Uysal, 'Aileyle köklenen, nüfusla güçlenen, istikbale yükselen Türkiye anlayışı medeniyet perspektifimizin önemli bir ifadesidir' ifadelerini kullandı.

Uysal, genç çiftlere yönelik desteklerden de bahsederek, 'Aile ve Gençlik Fonu ile yuva kuracak gençlerimize 250 bin liraya kadar 2 yıl geri ödemesiz kredi sağlıyoruz' dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Güney ise aile sorunlarının toplumun temel meselelerinden biri olduğunu belirterek, 'İnsanlığın karşılaştığı sorunların çoğunluğunun temel sebebi aile sorunlarıdır. Suça karışan çocukların büyük kısmı sanıldığı gibi parçalanmış ailelerden değil, sorunlu aile ortamlarında büyüyen çocuklardan oluşuyor' dedi.

Güney, Türkiye'nin aile yapısı konusunda birçok gelişmiş ülkeden daha iyi durumda olduğunu ifade ederek, 'İnşallah bu konuda başarılarımız devam eder' diye konuştu.

Çalıştay, konuşmaların ardından oturumlar ve değerlendirme toplantılarıyla devam etti. Programda aile yapısının korunması, toplumsal değerlerin güçlendirilmesi ve güncel aile sorunlarına yönelik çözüm önerileri masaya yatırıldı.