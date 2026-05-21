Bursa'da Yıldırım Belediyesi, dijital dönüşüm vizyonunu personeline verdiği yapay zeka eğitimi ile taçlandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, teknoloji odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli bir çalışmaya imza attı. Akıllı Şehir ve Kent Bilgileri Sistemleri Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında, belediye personeline yapay zeka eğitimi veriliyor. 6 ay sürecek eğitim programı, Barış Manço Kültür Merkezi'nde başladı. Yapay zeka eğitimine, Yıldırım Belediyesi'nin farklı birimlerinde görev yapan personeller yoğun ilgi gösterdi. Eğitim programında belediye personelinin yapay zeka konusunda bilgi ve farkındalığının artırılması amaçlanıyor. Eğitimlerle birlikte belediyenin dijital dönüşüm çalışmalarının güçlendirilmesi, vatandaşlara daha hızlı, etkin ve yenilikçi hizmet sunulması hedefleniyor.

Geleceği hazırlayan anlayış

Program öncesi konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Artık şehirler yollarıyla, binalarıyla, meydanlarıyla değil; dijital altyapılarıyla ve teknolojiyi yönetebilme kabiliyetleriyle öne çıkıyor. Bu nedenle belediyecilikte başarı; sorunları zamanında tespit edebilme, vatandaşın ihtiyaçlarını doğru analiz edebilme ve karar süreçlerini sağlam veri altyapılarıyla yönetebilme kapasitesiyle ölçülüyor. Yıldırım Belediyesi olarak geleceği bekleyen değil, geleceği hazırlayan bir anlayışla hareket ediyoruz' dedi.

Stratejik bir yatırım

Başkan Oktay Yılmaz, Yapay Zeka Eğitim Programı ile belediyecilik anlayışında yeni bir dönemin kapısını araladıklarını vurguladı. Yılmaz, 'Bu eğitimler sayesinde çalışma arkadaşlarımız; yapay zekayı tanıyan, dijital sistemleri anlayan ve teknolojiyi iş süreçlerine entegre edebilen yeni nesil belediyecilik yaklaşımına uyum sağlayacaktır. Bu dönüşüm kentimizin geleceğine yapılan stratejik bir yatırımdır. Bugün attığımız adımın birkaç yıl sonra çok daha güçlü sonuçlarını göreceğiz. Daha akıllı ulaşım sistemleri, daha hızlı hizmet süreçleri, daha doğru şehir planlamaları ile Yıldırım'ın geleceğini daha güçlü bir şekilde inşa edeceğiz. Yıldırım Belediyesi olarak değişimin gerisinde duran değil, yön veren tarafında olacağız' diye konuştu.

Bursa'da bir ilk

Başkan Yılmaz, 'Bursa'da ilçe belediyeleri arasında bir ilki gerçekleştirerek, teknolojiyi şehir yönetiminde hızın, verimliliğin, şeffaflığın ve vatandaş memnuniyetinin anahtarı olarak görerek 'Akıllı Şehir ve Kent Bilgi Sistemleri Müdürlüğü'müzü kurduk. Müdürlüğümüzün çalışmalarıyla 'Dijital İkiz' projesiyle Yıldırım'ın sanal bir kopyasını oluşturuyoruz. Artık yolumuza; kentimizi verilerle okuyabilen, analiz edebilen ve geleceği öngörebilen yeni bir yönetim modeliyle ilerleyeceğiz. Bu sistem sayesinde altyapıdan ulaşıma, afet yönetiminden çevre planlamasına kadar birçok alanda daha hızlı karar alabilecek, kaynaklarımızı daha doğru kullanabilecek ve vatandaşımıza çok daha etkin hizmetler sunabileceğiz' ifadelerini kullandı. Program kapsamında sunum yapan eğitmen Harun Seyhan; yapay zekanın önemi, doğru ve verimli kullanımı hakkında bilgiler verdi.